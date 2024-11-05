Москва, 5 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Жители Приднестровья не склонны к тому, чтоб поддерживать нынешнее руководство Молдавии и его политический курс, однако Кишинёв не учитывает их позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Артем Кулекин/РИА Новости

«Приднестровцы не склонны поддерживать нынешние власти Молдавии, эта проблема требует серьёзных конструктивных усилий. Тем не менее мы видим отсутствие конструктивного подхода в Кишинёве к проблеме Приднестровья», — сказал он.

Песков уточнил, что большей части жителей Приднестровья попросту не была предоставлена возможность проголосовать на выборах.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным ЦИК Молдавии, после подсчёта 100% голосов победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей.

У бывшего генпрокурора и единственного оппонента Санду во втором туре Александра Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса молдавской диаспоры в других странах, прежде всего в Европейском союзе.

Песков также заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. По его словам, Санду не является президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовало не за неё. Песков отметил, что это говорит о расколотом обществе.