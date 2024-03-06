Кишинёв, 6 марта, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Даже если Молдавия после приостановки действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) постарается запустить процесс милитаризации с целью захвата Приднестровья, это будет слишком рискованная затея. Причём с чисто техногенной точки зрения.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

По его словам, формальный отказ соблюдать ДОВСЕ ещё не означает, что Молдавия решится оккупировать непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которую официальный Кишинёв не контролирует с 1992 года. И отказ от соблюдения договора, скорее, является чисто политическим демаршем.

Если же Кишинёв всё-таки решится на захват ПМР, то перед ним встанет практически неразрешимая задача, решение которой может обернуться большими проблемами.

Всё дело в складе, расположенном в приднестровском селе Колбасна, объяснил эксперт. На нём хранится огромное количество боеприпасов советского производства — около 20 тысяч тонн разных компонентов военной техники, среди которых могут быть авиационные бомбы и ракеты, снаряды для артиллерийской системы танкового вооружения и мины различного назначения.

Причём срок годности боеприпасов давно истёк. Детонация такого арсенала грозит последствиями, которые, по словам Королькова, могут стать непоправимыми. Причём не только для Приднестровья, но и для значительной части самой Молдавии.

«Последствия этого взрыва вообще плохо предсказуемы даже для Европы в целом, — отметил Корольков. — Но в любом случае он чреват экологической катастрофой».

Склад находится под плотной охраной миротворцев из России, находящихся в ПМР в соответствии с международным протоколом. Так что захватить его силовым путём без риска детонации невозможно.

По оценке Королькова, это главная причина, по которой Кишинёв до сих пор не решился на вторжение в Приднестровье.

«А утилизировать всё, что есть в Колбасне, просто невозможно, — заверил эксперт. — Чтобы уничтожить эти объёмы без ущерба для экологии, нужно их годами непрерывно вывозить. Не ясно, куда вывозить и кто будет платить за транспортировку».

Именно отсутствие согласия по этим существенным моментам, как заметил Корольков, помешало успеху переговоров об уничтожении арсенала, которые проводил в 2019 году с руководством Молдавии министр обороны России Сергей Шойгу.

Правительство Молдавии объявило о приостановке участия в ДОВСЕ 6 марта. Решение о приостановке подписанного в ноябре 1990 года договора руководство республики объяснило «коренным изменением обстоятельств».

ДОВСЕ подписали 16 стран НАТО и шесть государств, входившие в Организацию Варшавского договора, включая Советский Союз. Ни одна страна НАТО не ратифицировала документ, который предусматривал ограничения в Европе количества танков, бронемашин, артиллерийских орудий калибром более 100 мм, боевых самолётов и вертолётов.

В ноябре 2023 года, как сообщало ИА Регнум, МИД России сообщил о завершении выхода страны из ДОВСЕ. Москва приостановила его действие в 2007 году.

Также ИА Регнум сообщало, что в Академии наук Молдавии подсчитали радиус поражения в случае взрыва боеприпасов в Колбасне Общий радиус действия первичной ударной волны может превысить 50 км. Последствия сравнимы с землетрясением силой в 7–7,5.