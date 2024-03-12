Материалы с тегом «Михаил Саакашвили»
В Грузии ответили на требования Арахамии по нормализации отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с высказыванием главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, заявившего о ряде требований к Тбилиси для нормализации отношений с Киевом. Ранее Арахамия потребовал от грузинских властей освободить из тюрьмы бывшего...
12 марта 2024
На Украине предъявили требование к Грузии в отношении России
Для восстановления отношений с Украиной Грузия должна выполнить несколько требований. Такое предложение в Telegram-канале обнародовал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По мнению депутата, для нормализации двусторонних отношений грузинская сторона должна прекратить...
12 марта 2024
Названа главная причина «ссоры» Грузии и Украины
Заявление Грузии с критикой недружественных шагов Киева говорит о том, что грузинская сторона сохранила некоторое уважение к самой себе, особенно на фоне событий на Украине. Такое мнение высказал корреспонденту ИА Регнум 11 марта политолог, директор Института миротворческих инициатив и...
11 марта 2024
В Грузии потребовали извинений от Санду и Зеленского
Грузия ждёт извинений от лидера киевского режима Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду, а также ряда европейских государств, которые не раз критиковали власти страны якобы за ненадлежащее обращение с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме. Об этом заявил председатель...
19 января 2024
Саакашвили заявил, что в США думают об отправке войск на Украину
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны НАТО, в том числе США, рассматривают возможность отправки своих войск на Украину и в скором времени могут принять положительное решение по данному вопросу. «По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в...
22 декабря 2023
Захарова прокомментировала русофобские заявления Саакашвили
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о невозможности «ментальной коррекции» россиян. Об этом представитель внешнеполитического ведомства России написала у себя в Telegram-канале. Представитель МИД РФ...
29 октября 2023
В Грузии заявили, что Украина хочет вернуть Саакашвили к власти для войны
Политическая сила, желающая возвращения осуждённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к власти, имеет большое влияние на Украине. Об этом заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе, сообщает 29 октября Sputnik Грузия. Он отметил, что...
29 октября 2023
Саломе Зурабишвили попытаются отправить в отставку без майдана
Серьёзный политический конфликт разгорается в Тбилиси между правящей партией «Грузинская мечта» и президентом Саломе Зурабишвили, которая в своё время заняла этот пост при поддержке «Мечты». Начата процедура объявления импичмента, сообщил 1 сентября руководитель правящей партии Ираклий Кобахидзе. В...
1 сентября 2023
Зеленскому предсказали превращение в отработанный материал Запада
В какой-то момент западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского поймут, что они проигрывают, а значит, пора менять руководителя киевского режима, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА Регнум. Ранее...
8 августа 2023
МИД Грузии вызвал и. о. посла Польши из-за инцидента с анализами Саакашвили
МИД Грузии вызвал исполняющего обязанности посла Польши в Тбилиси Мариуша Жака в связи с инцидентом с польским врачом, который пытался тайно вынести анализы, взятые у бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом 17 июля сообщает ТАСС. «Он уже пришёл. Это не посол, посол сейчас в Польше...
17 июля 2023
В Грузии обвинили польского врача в попытке вынести анализы Саакашвили
Польского врача из числа проводящих исследование состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заподозрили в попытке тайно вынести образец анализа политика. Такое заявление сделал 14 июля министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в ходе брифинга в Тбилиси. «В ходе визита со стороны одного...
новость часа
15 июля 2023
Посол Грузии на Украине покинул Киев после заявлений Зеленского
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев. Об этом 6 июля сообщило агентство «Интерпрессньюс», ссылаясь на МИД Грузии. «Грузинский посол уже покинул Киев», — сообщило агентство. Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 3 июля поручил МИД выслать посла Грузии в...
новость часа
6 июля 2023
Посол Грузии на Украине 6 июля вернётся в Тбилиси
Послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили предстоит вернуться в Тбилиси в ближайшее время после озвученных украинскими властями рекомендаций покинуть страну с целью консультаций по поводу бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом 5 июля журналистам сообщил глава МИД Грузии Илья...
6 июля 2023
Посол Грузии на Украине вернётся в Тбилиси в ближайшее время
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили в ближайшее время вернётся в Тбилиси. Об этом 5 июля сообщил журналистам глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом...
5 июля 2023
Врачи оценили версию о наркозависимости Саакашвили
Огромная потеря веса и серьёзные изменения во внешности бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили могли быть вызваны синдромом отмены после принятия тяжёлых наркотических веществ, но только если ему в тюремную камеру поставлялись наркотики. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал...
4 июля 2023
В МИД Украины ожидают прибытия для разговора посла Грузии
В МИД Украины утром 4 июля ожидают прибытия посла Грузии с целью обсуждения ситуации вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, сообщил в эфире телемарафона глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, с послом Грузии будет проведён соответствующий...
4 июля 2023
Зеленский поручил МИД выслать грузинского посла на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны выслать посла Грузии в Киеве из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Об этом 3 июля Зеленский написал в своём Telegram-канале. «Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться...
новость часа
3 июля 2023
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику
Суд Страсбурга отказал в иске защиты заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику для прохождения лечения. Об этом журналистам сообщил глава минюста страны Рати Брегадзе. 11 апреля адвокаты осужденного Саакашвили направили иск в суд по правам...
13 мая 2023
Саакашвили заявил, что умирает
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров. «В заключении мое здоровье стремительно ухудшилось… Сейчас я умираю… страдаю от более 20 серьезных...
7 апреля 2023