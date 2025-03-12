Тбилиси, 12 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Грузии не намерена обжаловать приговор бывшему президенту республики Михаилу Саакашвили, вынесенный ему за растрату. Об этом 12 марта сообщили в ведомстве.

AP/TASS Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

При этом Генпрокуратура планирует обратиться в апелляционный суд, чтобы оспорить штраф в размере 300 тыс. лари (более 107 тыс. долларов), наложенный на экс-начальника его охраны Теймураза Джанашию.

По данным ведомства, Саакашвили тратил средства из госказны на косметические процедуры, услуги стилиста и процедуры для похудения, подарки, билеты на самолет и организацию отдыха близких людей, оплату учебы за границей для своих детей, на испанского повара, отдых на Пхукете.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Тбилисский городской суд вынес приговор Саакашвили по так называемому делу о пиджаках. Политика признали виновным в растрате государственных средств в особо крупном размере и приговорили к девяти годам заключения.

Согласно приговору, виновным также признали бывшего главу Службы государственной безопасности Теймураза Джанашию. Его наказали штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.).

Фигурантов обвиняли в хищении бюджетных средств в размере 9 млн лари (более $2млн).

Саакашвили участвовал в процессе по видеосвязи из клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он находится с мая 2022 года. Подсудимый просил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья, но суд эту просьбу отклонил. Свою вину Саакашвили не признал.

Обвинение в растрате экс-президенту Грузии предъявили в 2014 году. По данным прокуратуры, находясь на посту президента, он тратил деньги государства на пиджаки и пальто, косметические процедуры и наручные часы, а также на аренду дорогих машин и самолёта и обучение сына.

Экс-политика задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси. В конце сентября он тайно вернулся в Грузию. В тюрьме города Рустави Саакашвили объявил голодовку. Его перевели сначала в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в военный госпиталь в Гори.