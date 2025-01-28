Тбилиси, 28 января, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента Грузии и глава грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Теа Цулукиани перечислила «красные линии» в отношениях с международной организацией.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Одна из них ― помилование бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Вице-спикер подчеркнула, что оно не рассматривается. Она напомнила, что политика не помиловала предыдущий президент Саломе Зурабишвили, действующий грузинский лидер Михаил Кавелашвили открыто заявил, что также этого не сделает.

«Мы провели встречу с очень серьёзными депутатами ПАСЕ, среди которых много личных друзей Саакашвили. На этой встрече мы зафиксировали «красные линии», — процитировала газета «Взгляд» Цулукиани.

Также, по её словам, власти республики не будет проводить новые парламентские выборы. Она подчеркнула, что делегация не примет никаких условий, которые могли бы ущемить суверенитет их государства.

Вице-спикер добавила, что никто не имеет права оспаривать итоги парламентских выборов, так как именно грузинские граждане сделали свой выбор.

29 января в Страсбурге ПАСЕ будет решать вопрос о признании полномочий грузинской делегации в ассамблее на базе выборов в парламент Грузии, прошедших 26 октября 2024 года. Их результаты не принимает оппозиция.

Как сообщало ИА Регнум, грузинская оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября выборов в парламент Грузии, на которых 89 мандатов из 150 получила правящая партия «Грузинская мечта». С 4 ноября лидеры грузинской оппозиции начали в Тбилиси протестные акции.

Они вновь активизировались после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Кобахидзе 27 декабря заявил, что грузинские оппозиционные партии не отказались от денег из государственной казны после прошедших в республике парламентских выборов и этим фактически признали их результаты. Речь идёт о трёх политических партиях ― «Нацдвижение», «Лело» и партия Гахарии. Он добавил, что от оппозиции в будущем стоит ждать новых подобных шагов и она может войти в парламент раньше правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».