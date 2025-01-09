Тбилиси, 9 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. В парламенте Грузии создадут комиссию, которая изучит преступления режима бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом 9 января заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

«На первой неделе весенней сессии парламента Грузии будет создана временная следственная комиссия по расследованию действующего в 2003–2012 годах режима и лиц, занимавших политические должности при этом режиме», — сообщил он.

Мдинарадзе добавил, что комиссия будет расследовать системные преступления режима Саакашвили и даст соответствующие оценки.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе признал вину Саакашвили в развязывании войны с Южной Осетией. Глава правительства назвал заказчиками конфликта внешние силы. Он также заявил, что соратники бывшего президента снова пытаются развязать войну в стране.

14 сентября основатель и почётный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что власти страны после победы на парламентских выборах в октябре найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну, которую в 2008 году развязал Саакашвили. Он также выразил уверенность, что зачинщики будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат правовой ответ.

Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года, несмотря на уголовные дела против него. В результате экс-президента арестовали. Он назвал своё задержание политизированным и объявил голодовку. В мае 2022 года из-за ухудшения самочувствия Саакашвили перевели из тюрьмы в клинику. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.