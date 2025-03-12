Москва, 12 марта, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Российская журналистка Тина Канделаки заявила, что очень долго ждала момента, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предстанет перед законом.

Антон Новодережкин/ТАСС Тина Канделаки

«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим», ― написала она в Telegram-канале.

Канделаки напомнила о своих словах относительно судьбы Саакашвили.

«Я говорила, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели. Меня называли предателем своего народа, но я знала, что я дождусь», ― добавила журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году Канделаки рассказала о домогательствах со стороны Саакашвили. Она призналась, что ей уже в «зрелом возрасте» пришлось отбиваться от политика, который был тогда президентом Грузии. По словам журналистки, она начала громко проклинать Саакашвили и требовать, чтобы он поставил её на место.

Канделаки отметила, что у неё с Саакашвили произошёл «дичайший скандал», из-за которого её много лет не впускали в Грузию. Телеведущая пояснила, что, по её мнению, это было прямым следствием того, что Саакашвили не удалось её «прохаррасить» и он сам в итоге испугался.

12 марта Тбилисский городской суд вынес приговор Саакашвили по так называемому делу о пиджаках. Политика приговорили к девяти годам заключения. Виновным также признали бывшего главу Службы госбезопасности Теймураза Джанашию. Его наказали штрафом в размере 3 тыс. лари (более $1 тыс.). Фигурантов обвиняли в хищении бюджетных средств в размере 9 млн лари (более $2 млн). Свою вину Саакашвили не признал.

Обвинение в растрате экс-президенту Грузии предъявили в 2014 году. По данным прокуратуры, находясь на посту главы государства, он тратил бюджетные деньги на одежду, наручные часы, косметические процедуры, а также на аренду дорогих машин и самолёта и обучение сына. Экс-политика задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси.