Тбилиси, 12 марта, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вынесли приговор по так называемому делу о пиджаках. Тбилисский городской суд назначил ему девять лет тюрьмы, сообщил телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Саакашвили признан виновным в растрате государственных средств. Обвинение ему предъявили в 2014 году.

По данным прокуратуры, Саакашвили, находясь на посту президента, тратил деньги государства на пиджаки и пальто, косметические процедуры и наручные часы, а также на аренду дорогих машин и самолёта и обучение сына.

Как сообщало ИА Регнум, в общей сложности Саакашвили незаконно потратил на личные нужды более 8,8 млн лари (около $3 млн).

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