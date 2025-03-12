Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 9 годам тюрьмы за растрату госсредств
Тбилиси, 12 марта, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вынесли приговор по так называемому делу о пиджаках. Тбилисский городской суд назначил ему девять лет тюрьмы, сообщил телеканал «Мтавари архи».
Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Саакашвили признан виновным в растрате государственных средств. Обвинение ему предъявили в 2014 году.
По данным прокуратуры, Саакашвили, находясь на посту президента, тратил деньги государства на пиджаки и пальто, косметические процедуры и наручные часы, а также на аренду дорогих машин и самолёта и обучение сына.
Как сообщало ИА Регнум, в общей сложности Саакашвили незаконно потратил на личные нужды более 8,8 млн лари (около $3 млн).
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