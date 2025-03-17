Тбилиси, 17 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы республики в 2021 году. Об этом 17 марта сообщил грузинский телеканал «Пирвели».

Irakli Gedenidze/AP/TASS Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Приговор был зачитан судьей Михаилом Джинджолией и вызвал ажиотаж в зале заседаний. После этого судебным приставам пришлось удалить из зала заседаний сторонников Саакашвили. Сам подсудимый в заседании не участвовал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату государственных средств. Экс-президент Грузии участвовал в процессе по видеосвязи из клиники «Вивамед» в Тбилиси, в которой он находится с мая 2022 года. Он просил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья и не признал свою вину.

Генпрокуратура Грузии 12 марта сообщила, что не планирует обжаловать приговор Саакашвили, вынесенный ему за растрату. По информации надзорного ведомства, экс-президент тратил средства из государственной казны на косметические процедуры, услуги стилиста и процедуры для похудения, подарки, билеты на самолет и организацию отдыха близких людей, оплату учебы за границей для своих детей, на испанского повара и отдых на Пхукете.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси, после того как в конце сентября того же года он тайно вернулся в Грузию. Позднее в тюрьме города Рустави Саакашвили объявил голодовку. Экс-главу республики перевели сначала в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в военный госпиталь в Гори.

Российская журналистка Тина Канделаки 12 марта заявила, что она 16 лет ждала вынесения приговора Саакашвили. Она также напомнила о своих словах относительно судьбы экс-президента Грузии.