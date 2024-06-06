Материалы с тегом «ФПБК»
Виталий Бородин рассказал об отношении к доносам и отправке в зону СВО
В Большом интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ответил на вопрос о своём отношении к так называемым доносам. Также активист объяснил, почему, несмотря на поддержку страны, сам как...
6 июня 2024
Виталий Бородин назвал Лию Ахеджакову предателем и призвал не жалеть её
Народная артистка России, актриса Лия Ахеджакова — предательница и представительница «пятой колонны», заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой. Ранее ФПБК обращался в...
6 июня 2024
«Информация есть про всех»: Бородин рассказал об агентуре в шоу-бизнесе
Глава ФПБК Виталий Бородин в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой рассказал, что его организация благодаря агентуре владеет информацией буквально о каждом представителе шоу-бизнеса. «Конечно, по шоу-бизнесу я владею информацией любой. По любому артисту. По...
6 июня 2024
Виталий Бородин рассказал, как Навальный «помог придумать» ФПБК
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в эксклюзивном интервью члену СПЧ, главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, что на создание его организации оказал влияние, сам того не зная, блогер Алексей Навальный (внесён в перечень лиц...
6 июня 2024
Бородин о «голых вечеринках»: у Минкультуры даже нет комиссии по этике
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с главным редактором ИА Регнум, членом СПЧ Мариной Ахмедовой прокомментировал скандальную «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой и другие случаи сомнительного поведения российских «звёзд»...
6 июня 2024
Бородин объяснил, почему Киркоров стал целью №1 после «голой вечеринки»
Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) ставит своей целью также борьбу с западным влиянием в России. Об этом рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой глава организации Виталий Бородин. По его словам, ФПБК создавался с целью показать всем, что значит реальная...
6 июня 2024