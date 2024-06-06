Москва, 6 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В Большом интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ответил на вопрос о своём отношении к так называемым доносам. Также активист объяснил, почему, несмотря на поддержку страны, сам как бывший военный не отправился в зону проведения спецоперации.

Кадр из видео

Виталий рассказал, что закончил военное училище и некоторое время работал оперативником в одном из упралений «с чекистами».

«Если так разобраться, я работал с чекистами в управлении… Я человек военный, «встроенный». Для меня защищать нашу Родину в любом амплуа — для меня без разницы. Буду ли общественник или опертивник, я буду всегда любить нашу страну. И в любых обстоятельствах, которые происходят сегодня», — объяснил Виталий Бородин.

ФПБК не раз направляла обращения в уполномоченные органы с целью провести проверки в отношении тех или иных известных лиц. Марина Ахмедова задала гостю вопрос о том, что он лично считает «доносами», и как к ним относится.

По словам Бородина, донос в первую очередь — анонимное донесение. Но оно не всегда зловредно. Напротив, многие не раскрывают свою личность, потому что боятся последствий. Однако информация часто может помочь предотвратить преступление. При этом глава ФПБК отметил, что сам бы писать донос не стал — все обращения организации подаются в открытом видео и без утайки инициатора.

«Любая информация ценна. В первую очередь мы пресекаем какое-то событие… Есть люди, которые не боятся, берут и пишут и помогают нашему государству и оперативным службам. Их надо беречь и уважать», — объяснил свою позицию активист.

Рассказал Виталий Бородин и о связи с СВО. Он отметил, что уже год в зоне проведения спецоперации находится его брат. По словам главы ФПБК он бы и сам был не прочь отправиться на передовую, но есть обязательства и супруга возражает. Однако, если ситуация как-либо изменится и его призовут, Бородин заверил, что обязательно поежет защищать Родину, и даже тех, кого считает пятой колонной.

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