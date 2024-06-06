Москва, 6 июня, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) ставит своей целью также борьбу с западным влиянием в России. Об этом рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой глава организации Виталий Бородин.

Цитата из видео «Филипп Киркоров — «Стеснение пропало» Филипп Киркоров

По его словам, ФПБК создавался с целью показать всем, что значит реальная борьбы с коррупцией. Кроме того, сотрудники ФПБК и сам Бородин позиционируют себя как патриотов своей страны, поэтому стараются бороться и с западным влиянием на российское общество.

«Для всех мил не будешь, но мы всего лишь хотим, чтобы наши дети не столкнулись с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено), пропагандой наркотиков — т. е с западной культурой. Мы всего лишь делаем всё для того, чтобы всю эту западную культуру отсюда искоренить», — сказал Бородин.

В качестве примера он напомнил о скандальной голой вечеринке, которую даже посетили народные артисты России, например, Филипп Киркоров. Виталий Бородин объяснил, что звание «народный артист» накладывает определённые обязательства — такого человека воспринимают как символ, который несёт народу культуру своей страны. В итоге же подобные выходки не имеют ничего общего с культурой России, зато являются пропагандой западной культуры.

В свою очередь Марина Ахмедова заметила, что, возможно, было бы достаточно просто не показывать такой неподходящий контент детям и создавать для них другие примеры для подражания, чтобы им не захотелось равняться на «Киркорова в перьях». Однако Виталий Бородин выразил уверенность в том, что в век интернета оградить несовершеннолетних от западного деструктива совсем непросто.

Полную версию эксклюзивного интервью Виталия Бородина смотрите на сайте ИА Регнум в 19:00.