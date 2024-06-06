Москва, 6 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Народная артистка России, актриса Лия Ахеджакова — предательница и представительница «пятой колонны», заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой.

Sergey Petrov/Global Look Press Лия Ахеджакова

Ранее ФПБК обращался в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Ахеджаковой. Ранее актриса неоднократно высказывалась в поддержку Украины, «просила прощение» за Россию и осуждала СВО. По мнению Бородина, актриса является типичным представителем «пятой колонны». В свою очередь Марина Ахмедова напомнила, что артистке уже 85 лет, поэтому многие сходятся во мнении о нецелесообразности суда над ней. Виталий Бородин с таким мнением не согласился. Он привёл в пример два уголовных дела в отношении пенсионерки, которую отправили в СИЗО в возрасте 85 лет, и ещё одной пожилой женщины, которая также отправилась в места лишения свободы в возрасте 73 лет.

«Чем Ахеджакова отличается от этих людей?» — задался вопросом он.

На вопрос, в чём же главное преступление Лии Ахеджаковой против России, Виталий Бородин ответил, что хуже прочего — предательство в трудную минуту.

«Она желала победы украинским военным над Россией. У меня внутри всё перевернуло», — рассказал он.

По словам главы ФПБК, он бы не стал жалеть, если бы Ахеджакову отправили в тюрьму. Он напомнил, что в ходе украинского конфликта гибли российские граждане, сейчас гибнут дети, а «народная артистка» в это время желает смерти российским военнослужащим.

Полное интервью Виталия Бородина смотрите на сайте ИА Регнум: