Москва, 6 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с главным редактором ИА Регнум, членом СПЧ Мариной Ахмедовой прокомментировал скандальную «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой и другие случаи сомнительного поведения российских «звёзд» шоу-бизнеса.

Кадр из видео Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин

Например, недавно в резонансной ситуации оказалась Ольга Бузова. Многих зрителей возмутил её откровенный для выступления на Дне защиты детей наряд. В Госдуме даже предложили Минкультуры ввести требования к костюмам артистов.

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Как отметил общественный деятель, например, в Государственной думе существует комиссия по этике. Эта комиссия даёт оценку поведению избранников народа, занимается вопросами, касающимися нарушений правил депутатской этики. При этом в Министерстве культуры ничего подобного не существует.

«Мы когда-то на одного депутата пожаловались, и там (в ГД) собрали целую комиссию по этике. Там она есть, депутата, значит, можно наказать, каким-то образом поставить на место. А здесь нет, как бы, извините за выражение, это поляна, люди предоставлены сами себе, и, самое главное, они не контролируются никак», — отметил Виталий Бородин.

Также он рассказал, почему его возмутило именно появление Филиппа Киркорова на «голой вечеринке» и при чём здесь пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Полную версию эксклюзивного интервью Виталия Бородина смотрите на сайте ИА Регнум в 19:00.