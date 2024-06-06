Москва, 6 июня, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Глава ФПБК Виталий Бородин в эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой рассказал, что его организация благодаря агентуре владеет информацией буквально о каждом представителе шоу-бизнеса.

Социальные сети Глава ФПБК Виталий Бородин

«Конечно, по шоу-бизнесу я владею информацией любой. По любому артисту. По любому блогеру. По большому счёту, когда мы пишем какие-либо обращения, мы сначала анализируем, смотрим, собираем информацию свою и только после этого принимаем решение отправлять (обращение — Ред.) или нет», — сказал Бородин.

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При этом он выразил и своё отношение к так называемым доносам. Бородин указал, что получаемая от сознательных граждан информация может предотвратить преступление. Некоторые попросту боятся раскрывать свою личность, а некоторые открыто ставят государство в известность о готовящемся. Это помогло раскрыть многие дела. По мнению Бородина таких людей надо беречь, они играют важную роль.

Он также отметил, что идёт информационная война, и врагами России сейчас являются не только страны Запада, но и пятая колонна, находящаяся в России. К представителям такой пятой колонны глава ФПБК отнёс Лию Ахеджакову.

Полную версию эксклюзивного интервью Виталия Бородина смотрите на сайте ИА Регнум в 19:00.