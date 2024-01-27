Материалы с тегом «Дзюдо»
Российский дзюдоист завоевал золото на квалификационном турнире Олимпиады
Российский спортсмен Яго Абуладзе завоевал золотую медаль на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в португальском Одивелаше. Абуладзе выступал в весовой категории до 66 кг. В финале он одержал победу над азербайджанским спортсменом Яшаром Наджафовым. Среди женщин серебро завоевала Дарья...
27 января 2024
Дзюдоист Каниковский выиграл золото на турнире «Большого шлема» в Токио
Российский дзюдоист Матвей Каниковский победил представителя Японии Доту Араи в поединке за золотую медаль в весовой категории до 100 кг на турнире «Большого шлема» в Токио. Ранее 3 декабря российские спортсмены Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) выиграли бронзовые...
3 декабря 2023
Российский дзюдоист Карапетян выиграл бронзу этапа «Большого шлема» в Токио
Российский дзюдоист Давид Карапетян одержал победу над представителем Канады Франсуа Готье-Драпо в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг на турнире «Большого шлема» в Токио. Позднее 2 декабря на татами в схватках за бронзовые награды примут участие российские спортсмены Михаил...
2 декабря 2023
IJF отстранила олимпийского чемпиона Халмурзаева из-за флага Палестины
Федерация дзюдо России (ФДР) отстранила от соревнований олимпийского чемпиона — россиянина Хасана Халмурзаева — из-за его политической акции в соцсетях. Об этом была информирована Международная федерация дзюдо (IJF), сообщается на сайте организации с пометкой, что дзюдоист «дисквалифицирован и...
12 октября 2023
Путин поздравил Тасоева с победой на ЧМ по дзюдо
Президент России Владимир Путин поздравил Инала Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что он искренне рад решению Международной федерации дзюдо, которая пересмотрела итоги прошедшего чемпионата мира и...
11 июня 2023
Путин указал на важность проведения турнира по дзюдо имени Рахлина
Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XI Международного юношеского турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Соответствующую телеграмму 3 июня опубликовала пресс-служба Кремля. «Отрадно, что в Санкт-Петербурге, родном городе Анатолия Семёновича, на протяжении многих лет...
3 июня 2023
Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF о допуске нейтральных россиян
Европейский союз дзюдо (EJU) поддержал решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске 20 нейтральных спортсменов из Белоруссии и России к участию в олимпийской квалификации на Игры-2024 в Париже. Об этом 13 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Европейском союзе дзюдо. По его информации...
13 мая 2023
Путин поздравил чемпиона мира по дзюдо Адамяна
Президент России Владимир Путин поздравил Армана Адамяна с победой на чемпионате мира по дзюдо в Дохе в весовой категории до 100 кг, отметив в телеграмме лидерские качества спортсмена, сообщили в пресс-службе Кремля 13 мая. «От души поздравляю Вас с триумфом. На чемпионате мира в Катаре Вы...
13 мая 2023
Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что решение организаторов чемпионата мира по дзюдо запретить болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами на одежде является следствием провокационных действий Украины. Об этом сообщил ТАСС. Чемпионат мира...
10 мая 2023
Болельщиков из РФ удалили с трибун на ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент
Организаторы чемпионата мира по дзюдо в столице Катара Дохе удалили с трибун российских болельщиков, которые пришли посмотреть соревнования с георгиевскими лентами на одежде, сообщил портал Inside the Games, ссылаясь на источник в международной федерации дзюдо (IJF). «Организаторы попросили убрать...
10 мая 2023
Федерация дзюдо Украины бойкотировала ЧМ в Дохе из-за допуска россиян
Украинская Федерация дзюдо объявила бойкот предстоящему чемпионату мира в Дохе после решения о допуске на него в нейтральном статусе российских и белорусских дзюдоистов. Как заявили в организации, там «не видят нейтралитета» и «мостика к миру», о котором говорились в резолюции по допуску...
2 мая 2023