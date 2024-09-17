Белград, 17 сентября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Международная федерация дзюдо (IJF) наказала сербского дзюдоиста Неманью Майдова за то, что он перекрестился перед выходом на татами на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Global Look Press

«15 дней назад я получил письмо о том, что IJF отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных кодексов. Точнее, за то, что я крестился при выходе на матч на Олимпийских играх. Мне запретили участвовать во всех турнирах и сборах», — написал он в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Майдов заявил, что не намерен извиняться за то, что перекрестился. 28-летний спортсмен отметил, что наказание никак не повлияет на его религиозные взгляды. Он выразил сожаление, что подобное решение коснулось такого вида спорта, как дзюдо.

Как сообщало ИА Регнум, французской легкоатлетке-мусульманке Соункамбе Силле отказали в праве на участие в церемонии открытия Олимпиады. Организаторы объяснили решение тем, что ношение традиционных элементов одежды во время спортивных мероприятий якобы запрещено.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот запрет актом сегрегации. Она подчеркнула, что Олимпиада больше не следует целям, заявленным более 100 лет назад, и теперь полностью противоречит олимпийскому духу.