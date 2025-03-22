Тбилиси, 22 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Российские дзюдоисты Армен Агаян и Мадина Таймазова 22 марта завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире Большого шлема в Тбилиси.

Павел Лисицын/РИА Новости

В финальной схватке Агаян уступил грузину Лаше Шавдатуашвили и завоевал серебро в весовой категории до 73 кг. Бронзу поделили Самуэль Гасснер (Австрия) и Леонардо Валериани (Италия).

Таймазова стала обладательницей бронзы турнира в весе до 70 кг: в споре о медали спортсменка должна была разделить татами со шведкой Идой Эрикссон, но та не вышла на поединок. Золото завоевала венгерка Софи Озбаш, которая в финале победила Санне ван Дейке из Нидерландов. Вторая бронза досталась израильтянке Аделине Новицки.

Турнир завершится 23 марта. Россияне на нем представлены под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября президент России Владимир Путин наградил Таймазову орденом Дружбы за большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в РФ. Адамян был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, Путин наградил главу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаила Рахлина орденом Александра Невского. Чемпиона мира по дзюдо Инал Тасоев также был удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.