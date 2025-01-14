Тверь, 14 января, 2025, 22:28 — ИА Регнум. В возрасте 33 лет ушла из жизни 13 января российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова. О трагедии сообщили в Тверской федерации дзюдо во «ВКонтакте».

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Представитель федерации сообщил ТАСС, что причиной смерти Барановой стал несчастный случай. Местные СМИ написали, что бывшая спортсменка боролась с тяжёлой болезнью.

Ольга Баранова родилась 18 марта 1991 года в многодетной семье в городе Торжке. В 12 лет она начала заниматься дзюдо и самбо, достигла значительных успехов. За время своей спортивной карьеры Баранова неоднократно становилась победителем и призёром различных соревнований.

В 2007 году она завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по дзюдо среди кадетов, а в 2010 году — серебряную медаль на Первенстве России среди юниоров. Также она стала серебряным призёром Всероссийской юниорской спартакиады.

В 2014 году Ольга Баранова одержала победу на Кубке мира по самбо в категории до 68 кг, также завоевала золотую медаль на Кубке России по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

Ольга Баранова являлась мастером спорта России международного класса по самбо.

После завершения спортивной карьеры она работала тренером в фитнес-клубах Твери, воспитывала дочь.

Ольга Баранова оставила яркий след в истории спорта, в федерации выразили соболезнования родным и близким спортсменки.