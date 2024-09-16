Белград, 17 сентября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Международная федерация дзюдо (IJF) наказала сербского дзюдоиста Неманью Майдова за то, что он перекрестился перед выходом на татами на летних Олимпийских играх, которые проходили в Париже. Об этом спортсмен сообщил 16 сентября.

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Ему запретили участвовать в соревнованиях в течение пяти месяцев. В IJF объяснили своё решение тем, что Майдов якобы виноват в «нарушении религиозных кодексов».

Дзюдоист уточнил, что решение о дисквалификации федерация выслала ему ещё 15 дней назад. Спортсмен подчеркнул, что не намерен извиняться за то, что перекрестился.

Он отметил, что наказание никак не повлияет на его религиозные взгляды. Майдов выразил сожаление, что такой вид спорта, как дзюдо, коснулось решение, принятое IJF.

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА Регнум, французской легкоатлетке-мусульманке Соункамбе Силле отказали в праве на участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. Организаторы объяснили своё решение тем, что ношение традиционных элементов одежды во время спортивных мероприятий якобы запрещено.

26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот запрет актом сегрегации. Она добавила, что подчеркнула, что Олимпиада больше не следует целям, заявленным более ста лет назад, и теперь полностью противоречит олимпийскому духу.