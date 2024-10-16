Москва, 16 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба покинул пост. Об этом 16 октября сообщил журналистам президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

Владимир Гердо/ТАСС

По его словам, специалист намерен участвовать в выборах президента Федерации дзюдо Италии.

«У нас будет серьезно обновлен тренерский состав, генеральный менеджер Эцио Гамба, который, безусловно, заложил базу для сегодняшних успешных выступлений, сообщил о том, что продолжит карьеру в Италии», — сказал глава российской федерации.

Он выразил надежду, что Гамба получит желаемую должность и у России появится «ещё один близкий человек за рубежом». Соловейчик также поблагодарил тренера за проделанную работу.

Итальянский специалист возглавил мужскую национальную сборную РФ в 2008 году. Контракт специалиста был рассчитан до 2028 года. До этого он работал с несколькими сборными в разных странах мира, таких как Италия и Африка. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне мужская сборная России впервые в истории завоевала три золотые медали. Всего же на счету команды тогда оказались пять наград из семи возможных.

В 2013 году Гамба за большой вклад в развитие спорта был награжден орденом Дружбы. В марте 2015 года он получил статус заслуженного тренера России. Также специалиста наградили орденом Почета в 2017 году за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких результатов на Олимпийских играх в Бразилии в 2026 году. Дзюдоисты завоевали два золота и одну бронзу.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации» Гамбы. Заявление на получение гражданства подал сам специалист.