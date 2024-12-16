Санкт-Петербург, 16 декабря, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» договорилась о стратегическом партнерстве с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга, которой в этом году исполнилось 90 лет. Документ подписали президент Федерации дзюдо г. Санкт-Петербурга Михаил Рахлин и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Поддержка компании будет направлена на популяризацию дзюдо, а также на подготовку и проведение целой серии турниров, посвященных юбилею, в их числе чемпионат Санкт-Петербурга, городские юношеские и юниорские первенства.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как отметил Михаил Рыбников, компанию с Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга связывает большой опыт совместной работы. «Более 20 лет назад мы объединили усилия в решении вопросов развития и популяризации спорта, повышения его доступности. И сегодня с подписанием соглашения эта работа выходит на новый качественный уровень. Совместными усилиями мы впишем еще немало страниц в славную историю федерации, санкт-петербургского дзюдо и российского спорта в целом», — отметил Рыбников.

Санкт-Петербургская федерация дзюдо не только старейшая в стране по данному виду спорта, но и одна из сильнейших в стране. На счету петербургских спортсменов множество ярких побед на всероссийских и международных соревнованиях, олимпийских играх. В 2018 году Кубок Анатолия Рахлина посетил президент РФ Владимир Путин.

«ФосАгро» традиционно поддерживает развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. На протяжении многих лет компания выступает генеральным партнёром Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации шахмат России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России. Компания помогает клубам спорта высших достижений — баскетбольному клубу «Автодор» (Саратов), волейбольным клубам «Протон-Саратов» и «Северянка» (Череповец), команде по гаревому спидвею СК «Турбина» (Балаково). «ФосАгро» также является партнёром Фонда поддержки олимпийцев России и Паралимпийского комитета России, внося свой вклад в международные успехи отечественного спорта.