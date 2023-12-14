Материалы с тегом «Джеймс Ставридис»
Раскрыт истинный смысл признания Западом провала ВСУ
Когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, то они также и признают неудачу НАТО в организации прокси-войны против России. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько...
14 декабря 2023
Экс-командующий НАТО описал вероятный сценарий вторжения Китая на Тайвань
Отставной адмирал Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Джеймс Ставридис описал предполагаемый сценарий вторжения Китая на остров Тайвань. Об этом экс-командующий НАТО написал в статье для издания Bloomberg. Ставридис отметил, что две недавние серии китайских военных учений вокруг острова...
23 апреля 2023