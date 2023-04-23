Тайбэй, 23 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Отставной адмирал Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Джеймс Ставридис описал предполагаемый сценарий вторжения Китая на остров Тайвань. Об этом экс-командующий НАТО написал в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Ставридис отметил, что две недавние серии китайских военных учений вокруг острова дали довольно точное и подробное представление о планируемом плане вторжения Китая.

«Китай, вероятно, начнёт с кольца боевых кораблей вокруг Тайваня с целью устроить экономическую блокаду острова… Если это удастся осуществить, КНР применит крылатые и баллистические ракеты для уничтожения средств противовоздушной обороны острова. Зачем приоритетными целями станут военные аэродромы, центры РЭБ и различные склады», — говорится в материале.

Ставридис подчеркнул, что основной целью КНР является в первую очередь получение полного контроля над Тайванем, а не его уничтожение. По этой причине Народно-освободительная армия Китая будет воздерживаться от ударов по гражданской инфраструктуре острова.

Выложенные в Сеть конфиденциальные документы минобороны США также свидетельствуют о том, Тайвань уязвим для авиаударов Китая. Американские спецслужбы, как следует из секретных данных, также уверены в неспособности половины тайваньских самолётов выполнять боевые задачи.