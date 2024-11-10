Брюссель, 10 ноября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп после прихода к власти окажет давление на Киев, после чего Украина потеряет до 20% территории, однако получит возможность вступить в НАТО, заявил экс-главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис в эфире CNN.

Dani Dorko/Global Look Press

«Я думаю, что Трамп окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров. Россия в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую страна сейчас контролирует. Вместе с тем Украина получит реальный путь в НАТО, вероятно, через три-пять лет. Это не худший результат на свете», — сказал он.

Ставридис уточнил, что переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта могут занять месяцы, а присоединение Украины к НАТО и вовсе годы. Он также добавил, что лично проголосует за присвоение Нобелевской премии мира Трампу, если он сдержит своё обещание и завершит конфликт за 24 часа.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В частности, он заявил, что очень хорошо знает главу киевского режима Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, причём с российским лидером, по словам Трампа, они прекрасно ладят.

Позднее он подчеркнул, что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки, и покончить с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину. Также сообщалось, что Трамп разработал подробный мирный план по решению украинского конфликта.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что новая администрация президента не будет поддерживать Киев в его попытках захватить утраченный Крымский полуостров. По его словам, это «нереалистичная позиция», потому что Крым уже «безвозвратно потерян» для Украины. Он уточнил, что приоритетом США является «мир и прекращение кровопролития», и призвал начать «честный диалог» по урегулированию конфликта.