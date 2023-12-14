Москва, 14 декабря, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, то они также и признают неудачу НАТО в организации прокси-войны против России. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее бывший главком НАТО и отставной адмирал американских ВМС Джеймс Ставридис заявил, что нужно признать провал украинской атаки. По его словам, США разочаровались в украинском лидере Владимире Зеленском из-за провала контрнаступления ВСУ.

«НАТО признали неудачу в своей прокси-войне против России. Те прокси силы, которые они создавали из Украины, не справились с поставленной задачей. Наверное, в глубине кабинетов будут сделаны выводы о том, что и тактика, и вооружение в НАТО устарели, что для современного конфликта с хорошо оснащёнными вооружёнными силами они точно не годятся», — поделился Безпалько.

По его мнению, американские действующие политики и военные никогда не пойдут на то, чтобы открыто признать поражение сил НАТО в противостоянии с Россией, которое развернули на Украине. Подобное могут себе позволить лишь отставные офицеры, но даже Ставридис, как заметил политолог, старается в первую очередь возложить вину и ответственность на украинскую сторону.

«До наступления зимних холодов, практически до последнего, западные руководители надеялись на какой-то удар, постоянно предоставляли оружие и деньги. Они надеялись на то, что вот-вот наступит перелом. Но сейчас это уже очевидно. Провал контрнаступления признали уже даже сами украинские политики и военные», — отметил Безпалько.

Он напомнил, что главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist признался, что контрнаступление зашло в тупик. Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также подтвердил провал украинской атаки. Он также добавил, что учебники НАТО, по которым пытались проводить контрнаступление, уже не годятся, и их надо сдать в архивы.

По мнению политолога, неудавшееся контрнаступление ВСУ в результате привело к изменению отношения Вашингтона к Киеву и перераспределению ответственности.

«Американцы переложили свою ответственность на своих союзников и сократили собственную военную помощь. Это и есть результат неудавшегося контрнаступления. Есть большая вероятность, что уже не будет прямых денежных траншей, что поставляться будет только вооружение. Но финансовую помощь теперь обяжут оказывать Евросоюз», — добавил политолог.

Так канцлер Германии Олаф Шольц ранее рассказал о готовности регулярно выделять Украине финансовую помощь. Он пояснил, что в бюджет страны на будущий год уже заложено восемь миллиардов евро прямой помощи. Безпалько допустил, что к более активному спонсированию Украины подключат не только страны Европейского союза, но и, например, Японию. Но для США, как отметил политолог, образ главы киевского режима становится гораздо менее ценным и уважаемым.

«Положение Зеленского вызвало заявления Ставридиса. Это уже не только его мнение, до этого один из американских сенаторов заявил, что Зеленский — полный неудачник», — напомнил Безпалько.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 13 декабря рассказал, что США после провала контрнаступления украинской армии включили новую мантру: не дать президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине, чтобы Москва не завоевала НАТО. По его словам, в Вашингтоне полагают, что при таком развитии ситуации США не удастся отсидеться в стороне.

Мэр Киева Виталий Кличко 3 декабря заявил, что Залужный в интервью изданию The Economist рассказал правду о патовой ситуации для ВСУ в конфликте с Россией. Он добавил, что постоянно врать украинцам и Западу о ситуации в зоне боевых действий не получится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным NYT, контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно. При этом в ФРГ военных украинской армии тренировали прорывать гораздо менее плотные линии обороны, чем те, с которыми ВСУ столкнулись в реальности.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что власти США обманывали весь мир и Украину, обещая киевской армии успех в контрнаступлении. По его словам, украинское контрнаступление 2023 года стало одним из самых больших стратегических просчётов администрации США за последние десятилетия.