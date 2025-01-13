Вашингтон, 13 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Идея избранного президента США Дональда Трампа о присоединении острова Гренландия не является безумной, ведь такое решение открывает для американцев множество возможностей. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в ходе подкаста Cats Roundtable.

Panayiotis Tzamaros/Global Look Press Джеймс Ставридис

«Это не безумная идея. Мы можем сделать очень многое в контексте бизнеса и инвестиций, вытеснить россиян, вытеснить китайцев и очень близко работать с самой Гренландией. Остров может стать стратегической золотой жилой для Соединённых Штатов», — приводит его слова издание The Hill.

Ставридис уточнил, что помимо большого количества природных ресурсов на территории острова Гренландия также имеет выгодное географическое положение, ограничивающее доступ к основной территории США.

Он также добавил, что при этом острову необязательно становиться 51-м американским штатом. Ставридис напомнил о словах премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, который заявил, что остров не продаётся, однако открыт для бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, которая входит в состав Дании. Эгеде в ответ на это сказал, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января избранный глава Белого дома заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США якобы для защиты «свободного мира». При этом он не исключил применения Вашингтоном военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

Британская газета The Financial Times 12 января написала, что жители Гренландии шокированы и оскорблены разговорами о том, что остров должен войти в состав США. По словам бывшего премьер-министра Гренландии Куупика Клейста, нельзя просто так «купить страну или её людей».