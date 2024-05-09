Вашингтон, 9 мая, 2024, 09:27 — ИА Регнум. НАТО попытается через Балтийское море оказать давление на Калининград — географический клин между Прибалтикой и остальными членами альянса. Об этом бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил в статье для Bloomberg, опубликованной 9 мая.

Виталий Невар/ТАСС

Он отметил, что Балтийский флот ВМФ России базируется в основном в порту Балтийск. В Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы, там же может находиться тактическое ядерное оружие.

«В случае военных действий необходимо будет нейтрализовать Калининград, чтобы российские Сухопутные войска не смогли взять под контроль критический Сувалкский перевал, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей», — отметил Ставридис.

Как сообщало ИА Регнум, об угрозе «нейтрализовать» Калининград силами НАТО в феврале заявил бывший министр иностранных дел Литвы, литовский посол в Швеции Линас Линкявичюс. Он отметил, что после присоединения Швеции к НАТО Балтийское море стало для военного блока внутренним.

Риторика, связанная с продвижением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, всегда вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы в отношении Калининградской области. Калининград — это часть России, и так будет всегда, подчеркнул он.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков подчеркнул, что Балтийское море, вопреки заявлениям политиков из стран НАТО, никогда не станет внутренним морем этого военного блока.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы Линкявичюса частью информационной войны и напомнила, что полномочий для подобных заявлений у посла нет.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова Линкявичюса, отметил, что литовские политики постоянно ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране. Он также выразил сожаление, что некогда нейтральная Швеция своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО втянула себя в эту политическую игру со стороны младших прибалтийских партнёров.

На фоне поражения Украины в боевых действиях западные политики своими громкими заявлениями пытаются заставить Россию отступить или согласиться на статус-кво, заявил по этому поводу политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.