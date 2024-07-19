Вашингтон, 19 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Укрепление сотрудничества России и Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является серьёзным вызовом для НАТО, написал обозреватель Bloomberg, бывший верховный главком Объединёнными вооружёнными силами Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, встреча основных геополитических деятелей прошла вовсе не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане в рамках ШОС. Ставридис отметил, что в определённом смысле Шанхайская организация является альтернативной версией НАТО. Так, указал эксперт, более 30% мирового ВВП приходится на ШОС, которая охватывает 80% Евразийского континента и 40% населения мира.

Ставридис подчеркнул, что благодаря постоянным военным учениям, соглашениям о сотрудничестве в области технологий и другим связям ШОС может помочь Пекину и Москве «поиграть геополитическими мускулами».

Проблемой для Запада является то, что Россия и Китай могут использовать ШОС, чтобы отвести крупные региональные державы от возглавляемого США порядка, считает он. К ним, в частности, относятся Турция и Саудовская Аравия. Последняя является партнёром по диалогу и стремится к полноправному членству в ШОС, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Астане прошёл двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В ходе саммита в организацию приняли Белоруссию.

В настоящее время в организации состоят 10 государств, включая Россию, Китай, Казахстан, Индию, Пакистан, Иран, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию. Также с ШОС взаимодействуют два государства в статусе наблюдателя и 14 партнёров по диалогу.