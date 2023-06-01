Материалы с тегом «День защиты детей»
Фонд «Защитники Отечества» устроил праздник для детей участников СВО
В целом ряде городов России 1 июня представители фонда «Защитники Отечества» провели различные мероприятия для детей ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом в День защиты детей сообщили в пресс-службе фонда. Ребята в рамках акции «Привет с фронта!» подготовили письма и открытки...
1 июня 2023
Путин назвал поддержку семей с детьми безусловным приоритетом властей РФ
Президент России Владимир Путин назвал безусловным приоритетом для государства — поддержку семей с детьми. 1 июня в День защиты детей российский лидер также отметил, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России, «кто бы ни пытался их сейчас оспаривать». «Убеждён...
1 июня 2023
В День защиты детей по всей России пройдут фестивали Движения первых
В городах России 1–2 июня пройдёт Фестиваль Первых, который наполнит предстоящие школьные каникулы новыми знаниями. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба организаторов данного мероприятия. Основными площадками мероприятия станут Москва, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. Праздничные мероприятия...
30 мая 2023
Свыше 8 тыс. детей приглашены в Москву на праздник «Мы дети твои, Россия!»
В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Москве состоится большой праздник «Мы дети твои, Россия!». Его организаторами выступили Российский детский фонд совместно с Фондом защиты детей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в Российском...
30 мая 2023