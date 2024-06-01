Москва, 1 июня, 2024, 12:35 — ИА Регнум. В Москве 1 июня прошло награждение победителей шестого конкурса детского рисунка «Наследие моего района», сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он перечислил лучшие работы, которые дети подавали на конкурс: старинная оранжерея в Аптекарском огороде (автор Фëдор Новиков), Мост Победы в Войковском районе (Алиса Кайнова), любимая школа девочки Миланы Иващенко в Донском районе, уголок у Троицкой церкви в Чертанове Центральном — автор Анна Джулай).

«В этом году школьники прислали на суд жюри свыше четырёх с половиной тысяч работ с любимыми местами своих районов. Победителями по городу стали 12 человек, по округу — 34, в специальных номинациях отмечены 47 ребят», — сообщил Собянин.

Глава города добавил, что ещё четверых победителей отдельно выбрали участники московского проекта «Активный гражданин».

Собянин назвал участников конкурса талантливыми детьми. Иногда не верится, что эти работы принадлежат детям, отметил глава города. Работы лауреатов летом появятся на Рождественском бульваре.

В день защиты детей сайт Кремля опубликовал поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина. Глава государства, поздравляя с праздником участников и гостей мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, отметил, что Москва в этот день традиционно выступает центром торжеств. В этом году столица встречает гостей из разных регионов страны, из Белоруссии и Китая.

Глава государства подчеркнул, что в России воспитанию детей и укреплению семейных ценностей всегда уделялось приоритетное внимание. Каждому ребёнку нужна забота и любовь.

В России 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественная церемония начала Года семьи стартовала при участии главы государства 23 января.