Москва, 31 мая, 2024, 18:04 — ИА Регнум. В Международный день защиты детей, 1 июня, в крупных городах России на фасадах зданий начнется показ видеороликов, которые расскажут осозданных в стране условиях для счастливого детства и материнства. Об этом сообщили организаторы из медиахолдинг МАЕР.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На медиафасадах 13 крупных городов будут транслироваться ролики о новшествах в системе детского здравоохранения, мерах поддержки детей, строительстве перинатальных центров и других достижениях для поддержки детей и материнства. Также видео расскажут о проекте «Навигаторы Детства», который готовит специалистов в области воспитания для последующей работы школах и других образовательных организациях.

«Семья и дети — самое ценное, что есть у каждого из нас. Я, как родитель, понимаю, насколько важно продлить беззаботное детское счастье, окружить юное поколение не только любовью и вниманием, но и дать возможность для всестороннего развития», — сказал владелец и генеральный директор МАЕРКонстантин Майор.

Он добавил, что медиахолдинг традиционно предоставляет свои площадки для трансляции новостей о социальных проектах в поддержку материнства, семьи и детства. Ролики за 2 недели увидят порядка 10 миллионов жителей Москвы и 11 регионов страны, отметил Майор.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 мая, накануне Дня защиты детей, провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи детский омбудсмен поблагодарила главу государства за Указ о поддержке многодетных и за то, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. Она отметила, что сейчас происходит возрождение большой многопоколенческой семьи в стране, на это нацелены усилия и государственных органов, и общества, и института по правам ребёнка.

30 мая президент России поздравил ребят, родителей и педагогов с Днем защиты детей. Он пожелал всем детям, счастья, радости, верных и надёжных друзей. Путин добавил, что всегда важно мечтать и стремиться покорить самые высокие вершины на дороге знаний.