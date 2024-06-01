Москва, 1 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В России вопросам воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание как со стороны государства, так и со стороны общества. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравлении участникам и гостям мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», ― подчеркнул глава государства.

Он отметил, что значимый вклад вносит Российский детский фонд, благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества которого достойны самого глубокого признания.

Президент отметил, что Международный день защиты детей, учреждённый в 1949 году, отмечается во многих государствах. В России основные торжества проходят в Москве. В этом году в столицу снова приехали гости из разных регионов страны, в том числе Белоруссии и Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что большая семья и воспитание детей — это напряжённый, каждодневный труд, но вместе с тем дети — ни с чем не сравнимое счастье. По его словам, пример многодетных семей — яркое тому подтверждение. Он выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.

Глава государства также заявил, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. За последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, отметил он, добавив, что сегодня в России более двух миллионов таких семей.

30 мая президент России поздравил детей, родителей и педагогов с Днём защиты детей, который отмечается 1 июня.

31 мая на встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой российский лидер заявил, что нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети.