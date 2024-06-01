Москва, 1 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. За год работы игровой зоны «Строительная площадка» в семейно-досуговом парке «Кидзания» ее посетили почти 36 тысяч человек. Территорию открыл инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект», подведомственный департаменту строительства столицы, который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Кравцов.

Пресс-служба АО «Мосинжпроект» Около 36 тыс. человек посетили игровую стройплощадку «Мосинжпроекта» за год

«Год назад, во Всемирный день защиты детей, холдинг открыл детскую игровую зону «Строительная площадка» на территории семейно-досугового центра «Кидзания». Специально оборудованное трехуровневое пространство площадью около 90 квадратных метров пользуется популярностью у посетителей. Из 60 игровых зон «Стройплощадка» находится на шестом месте по этому показателю. Ее в том числе посещают дети, находящиеся на попечении благотворительных фондов. Так, за год почти 900 человек побывали в игровой зоне на бесплатной основе», — отметил Юрий Кравцов.

Он добавил, что открытие тематической площадки — это вклад компании в формирование будущего кадрового резерва строительной отрасли. В «Мосинжпроекте» уделяют большое внимание популяризации строительных профессий и профориентированию подрастающего поколения. Игровая зона «Строительная площадка» в «Кидзании» позволяет в увлекательной форме познакомить ребят с важными аспектами работы этой сферы. Дети могут попробовать себя в роли инженера, прораба, строителя-укладчика и монтажника-высотника. Каждая активность дарит детям уникальный опыт и ценные знания, поделился Юрий Кравцов.

С помощью игровой зоны ребята учатся работать в команде и развивать творческое мышление. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу настоящей стройки, до выполнения заданий детям проводят инструктаж по безопасности на строительной площадке. Их одевают в сигнальные жилеты и каски, выполненные в фирменных цветах средств индивидуальной защиты «Мосинжпроекта» и используемые на реальных стройках компании.

Холдинг является участником ключевых градостроительных программ столицы, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. АО «Мосинжпроект» входит в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России.

За годы работы специалисты инжинирингового холдинга приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог и более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет ввели больше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, возвели и реконструировали 12 электродепо. Кроме того, был создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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