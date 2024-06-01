Москва, 1 июня, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Нужно рассказать детям, что Россия не сдается и не предаёт детей Донбасса, заявила в День защиты детей 1 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Илья Питалев/Global Look Press

«Расскажите, как ребята жили в подвалах, как оставались сиротами, как им обещали, что они навсегда останутся людьми второго сорта. Расскажите, что наша страна пришла на помощь, как она делала это в своей истории не раз», — заявила дипломат ТАСС.

Захарова напомнила, что тема защиты детей пришла буквально в каждый дом. По её словам, люди собирают гуманитарную помощь, переводят деньги, усыновляют сирот. На фронте, как добавила дипломат, военные бьются за их будущее.

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении приняли в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Праздник учредили в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 году. День защиты детей отмечается более чем в 60 странах. Его цель — информировать общество о необходимости обеспечения прав детей.

Президент России Владимир Путин в День защиты детей 1 июня заявил, что в России вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства и общества. Глава государства напомнил, что важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности.

На встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой 31 мая Путин заявил, что нет ничего важнее для семьи и для государства, чем дети.