Москва, 1 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Благотворительный проект «Давай друЖИТЬ!», запущенный три с половиной года назад в Москве, помогает исполнять желания детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Об этом 1июня в День защиты детей рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кадр из видео

«Только за этот год участники смогли попробовать себя в мультипликации и ювелирном деле, катались на коньках с олимпийскими чемпионами, побывали на настоящей съёмочной площадке, встретились с космонавтом и шеф-поварами», — написал мэр в Telegram-канале.

Так, на экскурсии в телецентре смогла побывать девочка Полина, увлекающаяся журналистикой. Она познакомилась с работой тележурналистов и узнала обо всех этапах подготовки передач.

Воспитаннице семейного центра Алле проект подарил возможность побывать в мастерской по созданию одежды. Девочка не только пообщалась с модельером, но и сшила юбку под его руководством.

А юная футболистка Анна встретилась со своим кумиром из ЦСКА Игорем Акинфеевым, увидела тренировочную базу клуба и даже поиграла на одном поле с профессионалами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892697" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, социальный проект для помощи детям-сиротам «Давай друЖИТЬ!» власти Москвы запустили 15 сентября 2020 года.

Стать наставником может любой. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте проекта. Основная цель проекта — найти наставников для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В марте Собянин рассказал о помощи москвичам с инвалидностью. Он сообщил, что на сегодняшний день в Москве живет 943 тысячи таких людей и каждый из них получает комплексную помощь и поддержку от города.

Так, с первых дней семья, в которой родились дети с инвалидностью, может рассчитывать на поддержку городской службы ранней помощи. Таким семьям помогают решать психологические, юридические, организационные вопросы. Также специалисты занимаются физическим и интеллектуальным развитием особенных детей.