Материалы с тегом «День ВДВ»
Артиллеристы ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ под Артёмовском
Артиллеристы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артёмовском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с...
6 ноября 2023
В Екатеринбурге мать и сын отметили День ВДВ в форме погибшего отца
Во время празднования Дня ВДВ в Екатеринбурге фотографы сняли в центре города женщину с маленьким сыном в голубом берете, отец которого погиб в зоне спецоперации. Женщину зовут Анастасия Лазарева, её муж Анатолий был профессиональным военным и начинал свою карьеру в рядах ВДВ. «У него контракт был...
2 августа 2023
Фонд «Защитники Отечества» провёл в регионах мероприятия ко Дню ВДВ
Фонд «Защитники Отечества» провёл в регионах страны мероприятия, посвящённые Дню ВДВ, участие в них приняли ветераны Воздушно-десантных войск, ветераны СВО, представители общественных организаций, сообщили в пресс-службе фонда 2 августа. Мероприятия прошли, в частности, в Томске, Абакане, Брянске...
2 августа 2023
Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
Десантники в зоне проведения спецоперации достойно продолжают ратные традиции многих поколений, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила 2 августа пресс-служба Кремля. Глава государства отметил мужество и отвагу, силу духа и...
2 августа 2023
В Петербурге допустили отключение фонтанов в День ВДВ
В Санкт-Петербурге будут отключать те городские фонтаны, в которых в День ВДВ начнут купаться десантники, сообщил 1 августа «Водоканал Санкт-Петербурга». Отмечается, что на День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 9:00 до 22:00. «Если специалисты водоканала заметят желающих...
1 августа 2023