Москва, 6 ноября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Артиллеристы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артёмовском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, который находился в одном из полуразрушенных домов населённого пункта в серой зоне.

Российские военные выполняли задачу с закрытой огневой позиции, стрельба велась на дальности до восьми километров осколочно-фугасными боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее разведчики Воздушно-десантных войск уничтожили военнослужащих Вооружённых сил Украины, пытавшихся удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области.

Десантники скрытно приблизились к занятому ВСУ опорному пункту после нанесённого огневого поражения ствольной артиллерией, затем атаковали с нескольких направлений. В результате подразделения ВДВ закрепились на позициях противника и взяли трофеи в виде оружия и боеприпасов западного производства.