Москва, 2 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» провёл в регионах страны мероприятия, посвящённые Дню ВДВ, участие в них приняли ветераны Воздушно-десантных войск, ветераны СВО, представители общественных организаций, сообщили в пресс-службе фонда 2 августа.

Фонда «Защитники Отечества»

Мероприятия прошли, в частности, в Томске, Абакане, Брянске, Самаре, Волгограде. Их участники возложили цветы к Вечному огню, провели встречи с юнармейцами и тематические встречи в музеях военной истории, на которых рассказали детям о защите Отечества в ходе военных конфликтов.

Военнослужащие и ветераны ВДВ — истинные патриоты России, которые всегда достойно выполняют самые трудные и ответственные задачи, и их мужество и героизм являются примером для подрастающего поколения, отметила в своём поздравлении глава фонда Анна Цивилёва.

«Ваша сила духа и отважные дела являются примером для подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», — сказала Цивилёва.

Фонда «Защитники Отечества»

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём поздравлении ко Дню ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что десантники в зоне проведения спецоперации достойно продолжают ратные традиции многих поколений, с честью решая поставленные задачи и защищая Россию плечом к плечу со своими товарищами.