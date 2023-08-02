Екатеринбург, 2 августа, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Во время празднования Дня ВДВ в Екатеринбурге фотографы сняли в центре города женщину с маленьким сыном в голубом берете, отец которого погиб в зоне спецоперации.

Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь Анатолий

Женщину зовут Анастасия Лазарева, её муж Анатолий был профессиональным военным и начинал свою карьеру в рядах ВДВ.

«У него контракт был до сентября. А в июле он должен был приехать в отпуск. Но он не пошёл, сказал, что нужен своим пацанам. И как раз в то время, когда он должен был быть здесь, он погиб. Их накрыла артиллерия. Его достал из МТЛБ сослуживец, спас его. У него были ноги перебиты. Толю отправили в госпиталь, а там уже от потери крови он умер», — рассказала Анастасия журналистам.

Она уточнила, что на сыне — отцовский берет, который остался со срочной службы. А сама она надела на празднование ВДВ его форму.

Это второй День ВДВ, который Анастасия встречает без мужа. В 2022-м семья провела его в Верхотурье, где похоронен Анатолий. В этот раз вдова решила сходить с сыном в центр Екатеринбурга, чтобы сын Рома, который очень скучает по папе, проникся атмосферой, которую так любил его отец.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают в России 2 августа и широко празднуют по всей стране. В этот день в 1930 году 12 десантников впервые прыгнули с парашютами для выполнения тактической задачи в ходе учений под Воронежем. С 1991 года ВДВ — самостоятельные войска в составе ВС России.