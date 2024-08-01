Москва, 2 августа, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Десантники по праву гордятся ратной историей легендарной «крылатой пехоты», именами и бессмертными подвигами солдат и офицеров ВДВ, с честью прошедших испытания на прочность. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина в честь Дня Воздушно-десантных войск.

Минобороны России Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России

Глава государства отметил, что военнослужащие ВДВ сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины.

Нынешнее поколение десантников помогает решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, добавил российский лидер. Путин выразил уверенность, что ВДВ и впредь будут надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны.

В России ежегодно 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. Его широко празднуют по всей стране. С 1991 года ВДВ — самостоятельные войска в составе Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск с юбилеем и вручил госнаграды десантникам, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции. По словам главы ведомства, личный состав бригады по праву служит образцом мужества, воинской доблести и профессионализма. Неслучайно более 5 тыс. военнослужащих соединения удостоены высоких государственных наград, а 21 присвоено звание Героя Российской Федерации, отметил Белоусов.