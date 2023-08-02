Москва, 2 августа, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Десантники в зоне проведения спецоперации достойно продолжают ратные традиции многих поколений, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщила 2 августа пресс-служба Кремля.

Павел Лисицын/РИА Новости

Глава государства отметил мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер тех, кто служит в ВДВ. Эти бойцы с честью решают поставленные задачи, защищают Россию плечом к плечу со своими товарищами, добавил он.

«Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов государства», — подчеркнул президент в поздравительной телеграмме.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают в России 2 августа и широко празднуют по всей стране. В этот день в 1930 году 12 десантников впервые прыгнули с парашютами для выполнения тактической задачи в ходе учений под Воронежем. С 1991 года ВДВ — самостоятельные войска в составе ВС России.