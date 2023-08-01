Санкт-Петербург, 1 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге будут отключать те городские фонтаны, в которых в День ВДВ начнут купаться десантники, сообщил 1 августа «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что на День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 9:00 до 22:00.

«Если специалисты водоканала заметят желающих освежиться в фонтане — подача воды будет прекращена», — говорится на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Там также напомнили, что в городе запрещено купаться в фонтанах, поскольку это травмоопасно.

Как сообщало ИА Регнум, в июле молодой человек скончался, пытаясь «охладиться» в фонтане на северо-западе Москвы.

По одной из версий, молодой человек мог скончаться из-за того, что, зайдя в фонтан, случайно наступил на оголённый провод и его ударило током.