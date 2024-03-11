Материалы с тегом «Дебош»
МВД начало проверку потасовки звезды «Уральских пельменей» с подростками
Полиция начала проверку информации о конфликте между участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни...
11 марта 2024
Жена звезды «Уральских пельменей» Соколова прокомментировала потасовку мужа
Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала ИА Регнум потасовку мужа с подростками возле метро в Екатеринбурге. Женщина заявила, что несовершеннолетние просто решили «похайпиться», увидев в переходе известного человека. 11 марта в Сети появилось видео, на котором...
11 марта 2024