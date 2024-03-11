Екатеринбург, 11 марта, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Полиция начала проверку информации о конфликте между участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

ИА Регнум

«Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни от одной из сторон пока в органы внутренних дел Екатеринбурга не поступало. Опубликованные в сети Интернет сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных, по их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, 11 марта в Сети появилось видео, на котором 58-летний Соколов с бутылкой алкоголя в руках о чём-то ругается с подростками в переходе метро станции «Геологическая». В компании с артистом находились какие-то девушки. По данным СМИ, актёр стал угрожать школьникам, которые снимали его на мобильные телефоны. На кадрах слышно, как подростки спрашивают Соколова: «Зачем вы ударили человека?»

Жена Соколова Ксения прокомментировала потасовку мужа и заявила, что несовершеннолетние просто решили «похайпиться», увидев в переходе известного человека.

Сам актёр пока никак не прокомментировал потасовку.