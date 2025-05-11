Краснодар, 11 мая, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Компания из юношей и девушек устроила вечеринку на аллее Памяти в Краснодаре, сообщил Telegram-канал «Русская община — Кубань».

Соцсети. Кадр из видео

Веселье, как утверждается, с алкоголем происходило в ночь с 9 на 10 мая на главной городской площади. Пока одни танцевали и веселились, другие сидели на стендах, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, поставив возле бутылки с напитками.

Отмечается, что аллею Памяти «опорочили пьянкой, бутылками с алкоголем и дикими танцами» студенты, в том числе иностранные, одного из местных вузов. Происходившее снял на видео участник боевых действий, житель ДНР. Он сделал молодым людям замечание, но те принялись с ним спорить.

«А вы что делаете? Здесь памятник, аллея героев. Вы танцуете? Деды, прадеды воевали», — возмутился житель ДНР.

В ответ одна из девушек назвала себя патриотом и предложила «спросить что-нибудь по истории». Авторы видео утверждают, что дежурившие неподалеку полицейские никак не отреагировали на поведение молодежи.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом инциденте с осквернением символики Победы. В городе Обнинске Калужской области 8-летний и 10-летний мальчики сорвали и растоптали флаг в виде георгиевской ленты. Это произошло на территории жилого комплекса на улице Табулевича. Детей вместе с родителями — уроженцами Таджикистана — доставили в отделение полиции. Там мальчики пояснили, что хотели перекрыть флагом фонтан и ничего плохого не подразумевали.

Следователи СК РФ по региону выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично).