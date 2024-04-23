Сочи, Краснодарский край, 24 апреля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Житель Москвы на борту самолёта, который из Сочи должен был лететь в Санкт-Петербург, угрожал применить взрывное устройство. Об авиапроисшествии на борту написала 24 апреля в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

Roger Schultz Салон самолета

Сообщение о дебоше на борту поступило из службы авиационной безопасности. Правонарушитель оперативно был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении неадекватного мужчины», — пояснила Ирина Волк.

Как пояснила Ирина Волк, 31-летний мужчина из Москвы прошёл предполётный досмотр и из «стерильной зоны» проник на перрон, взломав аварийную дверь, а после забежал на борт воздушного судна. Он громко кричал, нецензурно выражался, высказывал угрозы применить взрывное устройство, якобы находящееся при нём. При этом дебошир пытался поджечь себя и кресла в салоне.

В отношении авиапассажира составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 11.15.1, ст. 19.3 КоАП РФ, сообщила Волк.

Москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Томска с самолёта сняли неадекватного пассажира, который, поднявшись на борт, начал кидаться в людей яблоками.

29-летний мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения, провоцировал конфликт, а также ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо.

Более 2 тысяч дебоширов, из которых больше половины находились в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции сняли с авиарейсов в 2023 году. При этом больше всего дебоширов задержали в аэропортах московского авиаузла, в Санкт-Петербурге и Мурманске. Более 60 человек привлекли к уголовной ответственности, около 2 тысяч — к административной.

В августе 2023 года на борту рейса Магадан — Москва во время посадки произошёл пьяный дебош. Мужчина попытался захватить самолёт. Когда неадекватного мужчину попытались пересадить на другое место, он объявил, что захватит самолёт. Дебошира задержали.