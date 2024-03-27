Новосибирск, 27 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Актёр Никита Кологривый отбыл административный арест за дебош в новосибирском баре и вышел на свободу. Во временном изоляторе Кологривый содержался по решению суда с 21 марта.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Никита Кологривый

После выхода из изолятора актёр не стал общаться с журналистами и отказался от каких-либо комментариев.

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Как передавало ИА Регнум, актёр ночью 19 марта в Новосибирске, куда он приехал, чтобы навестить отца, в пьяном виде устроил беспорядки в ресторане. Он приставал к официантке, но получив отказ, укусил её, нападал на администратора и бармена. Пострадавшая девушка заявила, что в суд подавать не будет и ждёт извинений.

22 марта в суде рассмотрели апелляцию на решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте Кологривого на семь суток содержания в спецприёмнике по делу о мелком хулиганстве. Пересмотра срока наказания потребовал прокурор, отметив, что семи суток недостаточно ввиду общественного резонанса этой истории.

Актёр попросил прощения и пожаловался на не очень хорошее содержание в камере. По его словам, он уже наказан тем, что испытывает общественное порицание. Однако суд оставил срок без изменения.