Железнодорожный, Московская область, 19 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Пьяная женщина в ночь на 19 марта несколько раз ударила стеклянную дверь мусорным баком в подмосковном торговом центре в микрорайоне Железнодорожный. Нарушительницу порядка задержали сотрудники Росгвардии.

Росгвардия

Стражи порядка прибыли на место происшествия по сигналу «Тревога», который подал охранник торгового центра, заметивший неадекватную женщину. Дебоширка не только била по двери, но также громко кричала и нецензурно выражалась.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в Росгвардии.

Выяснилось, что дебоширкой оказалась 35-летняя местная жительница.

Как передавало ИА Регнум, ранее пассажирский самолет рейса Сочи — Санкт-Петербург сел в Саратове из-за пьяной пассажирки, которая устроила дебош. Примерно через час после взлета она начала приставать к пассажирам и стюардессам, закурила в салоне и пыталась открыть дверь самолета. На следующий день против нее возбудили уголовное дело о хулиганстве.