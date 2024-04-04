Москва, 4 апреля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Бывшего футболиста московского «Спартака» и подмосковных «Химок» Камалутдина Ахмедова задержали в Москве. Об этом 4 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Соцсети Камалутдин Ахмедов

По данным канала, бывший спортсмен устроил пьяный дебош в одном из столичных кафе. Инцидент произошёл в заведении на Комсомольском проспекте. Выпив лишнего, Ахмедов начал вести себя агрессивно, буянил и мешал отдыхать другим посетителям.

«Персонал вызвал наряд. Ахмедова задержали, отвезли в отдел», ― говорится в сообщении канала.

Футболист не успокоился и в полицейском участке, где продолжил дебоширить. Затем он уснул. После пробуждения Ахмедов извинился, его отпустили с предупреждением.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля сотрудники полиции задержали двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей бара в посёлке Черноморский в Крыму. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Виновным грозит лишение свободы на срок до семи лет.

10 января появилась информация о том, что бывший футболист сборной России, чемпион страны в составе ЦСКА Павел Мамаев якобы устроил скандал на рейсе Москва — Дубай. Он кричал и ругался из-за отказа бортпроводников принести ему детскую коляску. Мамаев отказывался покидать самолёт, пока ему не отдадут коляску. Однако позже вместе с семьёй ушёл в зал ожидания.

Позднее бывший спортсмен опроверг эти сообщения. Он подчеркнул, что не кричал и не ругался матом, а спокойно попросил детскую коляску, потому что она находилась в багаже.